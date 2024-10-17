قتلى وجرحى.. ما عدد العمليات التي شنها حزب الله ضد إسرائيل؟

وكالات

نشر حزب الله ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من عمليات التصدي لمحاولات تقدم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الأربعاء 16 أكتوبر 2024، وفقا للآتي":

- الساعة 01:40: استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة، كرد على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

- الساعة 02:30: استهداف مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية.

- الساعة 02:30: استهداف مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون بصلية صاروخية.

- الساعة 03:40: استهداف مستعمرة يفتاح بصلية صاروخية.

- الساعة 10:30: استهداف دبابة ميركافا في محيط بلدة راميا بصاروخ مُوجّه وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

- الساعة 14:15: استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية كبيرة، كرد على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

- الساعة 14:30: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي على تل القبع في مركبا بقذائف المدفعية.

- الساعة 15:00: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مسكفعام بقذائف المدفعية.

- الساعة 17:00: خاض مجاهدو المقاومة الإسلامية، اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة القوزح من مسافة صفر بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة، وأدت المواجهة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو.

- الساعة 17:30: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مسكفعام بصلية صاروخية.

- الساعة 17:40: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين بلدتي العديسة ومركبا بصلية صاروخية.

- الساعة 18:30: تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي، لمسيرتين إسرائيليتين في أجواء الجنوب بصواريخ أرض – جو فأجبرتا على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية.

- الساعة 18:50: استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

- الساعة 18:55: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في وادي هونين بصلية صاروخية.

- الساعة 21:10: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.

- الساعة 21:25: استهداف مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية.

- الساعة 21:25: استهداف ثكنة يفتاح بصلية صاروخية».

وصدر عن "حزب الله" بيان إضافي جاء فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:23 من مساء يوم الأربعاء، مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية".