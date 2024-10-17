بعد الاشتباه في تسلل مسيرة.. صفارات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، دوي صفارات الإنذار في منطقة النقب جنوب إسرائيل، إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من اتجاه الشرق، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الجيش في بيان: "في أعقاب سماع صفارات الإنذار في منطقة وادي عربة، تم تحديد هدف جوي مشبوه اجتاز الحدود من الشرق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، والتفاصيل قيد الفحص".

وأعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الخميس، أنه استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من فجر يوم الخميس، دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".