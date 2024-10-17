وقع طاقمها بين قتيل وجريح.. حزب الله يستهدف دبابة إسرائلية في مرتفع اللبونة

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الخميس، أنه استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، بحسب سكاي نيوز.

وقال حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من فجر يوم الخميس، دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

ونشرت منصات إخبارية على "تلجرام" مقطع فيديو قالت إنه يوثق "احتراق آليات" للجيش الإسرائيلي في اللبونة.