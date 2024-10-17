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BBC

إسرائيل: رصد هدف جوي يعبر من الشرق إلى داخل تل أبيب

01:17 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد هدفا جويا مشبوه يعبر من الشرق إلى داخل إسرائيل، بحسب سكاي نيوز.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية مساء الأربعاء، أن نحو 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها، وسط دوي صفارات الإنذار.

وقال "حزب الله" في بيان عبر قناته على "تلجرام": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:23 من مساء الأربعاء 16-10-2024، مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية".

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