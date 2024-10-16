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BBC

إسرائيل تمنع 7 منظمات طبية من الدخول إلى غزة

11:58 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

قطاع غزة

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وكالات

أبلغت إسرائيل ما لا يقل عن سبع منظمات غير حكومية طبية بأنه لن يسمح لها بعد الآن بدخول قطاع غزة، حسبما نشرت سي إن إن.

يأتي ذلك بعد أيام فقط من تحذير الولايات المتحدة إسرائيل من أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة أو المخاطرة بفقدان المساعدات العسكرية.

وقالت سي إن إن نقلا عن مصادر، إن المنظمات التي تشمل منظمة FAJR و Glia والجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية وأربعة آخرين، جميعهم لهم تاريخ طويل في العمل في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت المصادر، أنه لن يُسمح لأعضاء المنظمات المحظورة الآن والموجودين بالفعل داخل غزة بالعودة بعد مغادرتها.

وأكدت دوروتيا جوتشياردو، مديرة تطوير شركة جليا، أنها من بين مجموعات الإغاثة الطبية المحظورة، وأن منظمة الصحة العالمية أبلغتهم بقرار إسرائيل.

وأشارت دوروتيا لشبكة سي إن إن: "إن منع العاملين في مجال الرعاية الصحية من دخول غزة سيزيد من شل أي قدرة على توفير الرعاية المنقذة للحياة والحياة للفلسطينيين، الذين يعانون بالفعل تحت وطأة حصار عسكري دام ما يقرب من 20 عامًا".

إسرائيل منظمات غير حكومية طبية قطاع غزة الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية
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