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BBC

إعلام عبري: وصول نظام "ثاد" الأمريكي إلى منطقة بئر السبع وسط إسرائيل

11:41 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

منظومة ثاد للدفاع الصاروخي

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وكالات

أعلنت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأربعاء، وصول نظام "ثاد" الدفاعي الأمريكي إلى منطقة بئر السبع وسط البلاد.

وكانت الولايات المتحدة أرسلت أول مكونات نظام دفاع صاروخي إلى إسرائيل، وفقا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" بات رايدر أمس الثلاثاء.

ويهدف هذا النظام المتقدم للدفاع الجوي إلى المساعدة في حماية إسرائيل من الهجمات الجوية الإيرانية المحتملة وسط مخاوف من أن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية شاملة.

وأعلنت واشنطن نهاية الأسبوع الماضي أنها سترسل بطارية من نظام الدفاع الجوي عالي الارتفاع (ثاد) إلى حليفتها إسرائيل، يرافقه مجموعة من الجنود لمساعدتها في تشغيله.

وقال رايدر إن المزيد من المكونات والأفراد الأمريكيين سيصلون إلى إسرائيل في الأيام القادمة، ومن المقرر أن يكون النظام جاهزا للعمل "في المستقبل القريب".

وأضاف: "إن نشر بطارية ثاد في إسرائيل يؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل والدفاع عن الأمريكيين في إسرائيل من أي هجمات صاروخية باليستية من إيران".

وكانت واشنطن قد نشرت بالفعل بطارية من نظام ثاد في المنطقة العام الماضي بسبب القتال، لكن ليس في إسرائيل نفسها.

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