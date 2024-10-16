أمريكا تفرض عقوبات على الشبكات التي تمول حزب الله

واشنطن – (أ ش أ)

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على ما قالت إنه شبكات تقدم تمويلًا لحزب الله اللبناني.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم "عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع شركات لدورها في شبكة تهرب من العقوبات التي تولد الإيرادات لحزب الله، مما يغذي عمليات الجماعة".

وأضافت الخارجية الأمريكية - في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان والمنطقة".

وتابع البيان أنه تم أيضًا فرض عقوبات على ثلاثة أفراد متورطين في الإنتاج غير القانوني والتهريب للكبتاجون والذي اعتبرته مصدرًا لتمويل حزب الله مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات العقابية جاءت دعمًا لأهداف قانون مكافحة تهريب الكبتاجون غير المشروع.

وأكد البيان: "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بتعطيل وصول حزب الله إلى النظام المالي الدولي وطرق توليد الإيرادات المختلفة التي يستخدمها الجماعة المدعومة من إيران لتمويل عملياتها".

وأضاف: "سنستمر أيضًا في استهداف تجارة الكبتاجون غير المشروعة في المنطقة، التي أصبحت مشروعا غير قانوني بقيمة مليار دولار".