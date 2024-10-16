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فرنسا تدعو ميقاتي للمشاركة بمؤتمر باريس من أجل لبنان في 24 أكتوبر

11:16 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماجرو

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بيروت - (د ب أ)

أعلن سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماجرو بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أنه وجّه دعوة رسمية لميقاتي للمشاركة في مؤتمر باريس من أجل لبنان الذي سيعقد في 24 أكتوبر الجاري.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، فقد قال ماجرو بعد اللقاء "جئت للقاء الرئيس ميقاتي من أجل توجيه دعوة رسمية له للمشاركة في مؤتمر باريس من أجل لبنان الذي سيعقد في 24 أكتوبرالجاري".

وأعلن أن المؤتمر سيبحث "الأوضاع التي يعيشها لبنان حالياً، وضرورة أن تساند المجموعة الدولية الجهود الإنسانية لدعم لبنان، والمراحل المقبلة وكيف يمكننا المساعدة في تقوية الدولة اللبنانية من خلال القوات المسلحة اللبنانية".

وأشار إلى أن المؤتمر سيكون "مهما وسيرأسه الرئيس الفرنسي-إيمانويل ماكرون- ويشارك فيه العديد من الدول لدعم لبنان في هذه الأوضاع الصعبة جداً".

ورداً على سؤال عن رأيه في مسار الأوضاع الحالية في لبنان قال ماجرو "ما يحصل غير مقبول، ونحن نستمر بطلب وقف لاطلاق النار، وبعد جهودنا في نيويورك نود التذكير بأن فكرة وقف إطلاق النار لم تمت وسنستمر بالعمل عليها".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا قد أطلقا نداءً مشتركاً في 25 سبتمبر الماضي وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربيّة والعربيّة دعا إلى وقف فوري لإطلاق النّار في لبنان لمدّة 21 يومًا.

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