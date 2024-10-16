إعلان

BBC

بايدن يقر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار

10:41 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

جو بايدن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن – (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 425 مليون دولار، وذلك خلال اتصال مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قبل اجتماع في برلين مع قادة أوروبيين؛ لبحث الحرب في أوكرانيا.

وذكر البيت الأبيض - في بيان اليوم - أن حزمة المساعدات تشمل تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية بالإضافة لذخائر جو-أرض ومركبات مدرعة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا في الأشهر المقبلة بقدرات إضافية تشمل صواريخ دفاع جوي اعتراضية وأنظمة دفاع جوي تكتيكية وأنظمة مدفعية إضافية وكميات كبيرة من الذخيرة ومئات من ناقلات الجنود المدرعة.

وأطلع زيلينسكي - خلال الاتصال - بايدن على "خطة النصر" في الحرب على روسيا، حيث اتفق الجانبان على إجراء مشاورات إضافية حول الخطوات المقبلة.

ومن المقرر أن يستضيف بايدن اجتماعا افتراضيا لمجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا في نوفمبر 2024، حيث سينسق القادة مع الشركاء الدوليين بشأن المساعدة الإضافية لأوكرانيا.

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن الرئيس الأمريكي مساعدات عسكرية لأوكرانيا بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا الحرب في أوكرانيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزراء دفاع الدول الأوروبية المشاركة في "اليونيفيل" تدين الهجمات على قواعدها بلبنان

إعلان

إعلان

السائق السبب.. أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث طلاب جامعة الجلالة
عاجل - حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة
الحجز مستمر.. احصل على شقة بالطرح المباشر من الإسكان والتسليم فوري
4 قرارات عاجلة من النائب العام ضد عصابة المراهنات الإلكترونية
خروج 22 مصابًا بحادث الجلالة بعد تماثلهم للشفاء
أمطار على هذه الأماكن.. تعرف حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
الحجز في 9 مدن.. تفاصيل التقديم على شقق سكن مصر