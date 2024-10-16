أمريكا.. القبض على شاب تخلّى عن كلبه أثناء إجلائه قبيل إعصار "ميلتون"

تامبا، فلوريدا - (أ ب)

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا بتهمة القسوة على الحيوانات بعدما قالت السلطات إنه تخلى عن كلبه في مياه الفيضانات بالقرب من طريق سريع أثناء إخلاء السكان لساحل خليج فلوريدا الأسبوع الماضي قبل وقت قصير من وصول الإعصار ميلتون إلى اليابسة.

وجرى اعتقال الرجل (23 عاما) وهو من روسكين بولاية فلوريدا أول أمس الاثنين بتهمة ارتكاب جناية القسوة الشديدة على حيوان.

وتم العثور على الكلب، الذي أطلقت عليه دورية الطرق السريعة في فلوريدا اسم "تروبر" وهو على قيد الحياة يوم الأربعاء الماضي وقد وصلت مياه الفيضانات حتى صدره على الطريق السريع 75 في منطقة تامبا، بعدما قام السكان بإخلاء ساحل خليج فلوريدا قبل ساعات من وصول الإعصار "ميلتون" الذي كان من الفئة الثالثة إلى اليابسة.

ونقل عناصر الشرطة الكلب "تروبر" إلى طبيب بيطري لفحصه والتأكد من أنه بصحة جيدة.

وقالت المدعية العامة في الولاية سوزي لوبيز، التي تغطي ولايتها القضائية منطقة تامبا "نحن نأخذ هذه الجريمة على محمل الجد وسيواجه هذا المتهم عواقب أفعاله".