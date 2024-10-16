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بوريل: دول الخليج شريك مهم لأمن الشرق الأوسط ونثمن جهودها لوقف العنف بالمنطقة

10:02 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

جوزيب بوريل

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وكالات

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إنهم اتخذوا خطوات خلال القمة الأوروبية الخليجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن والتحديات الجيوسياسية.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع دول الخليج لتأمين سوق الطاقة، موضحا أن دول الخليج شريك مهم لأمن الشرق الأوسط وثمن جهودها لوقف العنف في المنطقة.

وطالب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معربا عن إدانته الاعتداءات على قوات اليونيفيل.

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل القمة الأوروبية الخليجية وقف إطلاق النار قوات اليونيفيل الشرق الأوسط لبنان
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