ماسك يتبرع بـ70 مليون دولار لحملة ترامب الانتخابية

واشنطن - (أ ب)

تبرع إيلون ماسك، قطب التكنولوجيا وأغنى رجل في العالم، بأكثر من 70 مليون دولار لمساعدة دونالد ترامب والجمهوريين الآخرين على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر، ما يجعله أحد أكبر المتبرعين لقضايا الحزب الجمهوري في موسم الحملة الانتخابية الحالي، وفقا لما كشفت عنه بيانات تمويل الحملة التي صدرت هذا الأسبوع.

وقد قدم ماسك التبرع خلال الصيف للجنة العمل السياسي أمريكا وهي لجنة عليا، كان قد أطلقها في مايو لمساعدة محاولة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، وأصبحت اللجنة بسرعة لاعبا رئيسيا في جهود ترامب الانتخابية.

وقال ماسك مؤسس شركتي سبيس إكس وتيسلا يوم الثلاثاء، على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، بعد وقت قصير من الإعلان عن المبلغ الذي ساهم به: "إن لجنة العمل السياسي أمريكا تهدف فقط إلى نشر الحس السليم وتحقيق القيم الوسطية".

وتستطيع لجان العمل السياسي الكبرى، مثل لجنة العمل السياسي أمريكا التابعة لماسك، جمع مبالغ غير محدودة من المال وإنفاقها، ولكن يتم منعها عادة من تنسيق جهودها مع المرشحين الذين تدعمهم هذه اللجان.

وقد سمح رأي أصدرته مؤخرا لجنة الانتخابات الفيدرالية، التي تنظم الحملات السياسية الفيدرالية، للمرشحين وهذه المجموعات ذات الإنفاق الكبير بالعمل معا فيما يطلق عليها الجهود الميدانية، والتي يقوم بها جيوش من الأشخاص يتم نشرها لطرق الأبواب للمساعدة على حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات.