8 مروحيات نقلت الجنود الإسرائيليين.. ماذا حدث في كمين جنوب لبنان؟

وكالات

وسط تكثيف إسرائيل لضرباتها على لبنان واستهدافها مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلنت جماعة حزب الله في لبنان اليوم الأربعاء، قصف مدينة صفد شمال إسرائيل بالصواريخ للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.

وأكد الحزب، قصف مدينة صفد شمال إسرائيل بالصواريخ للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.

وقال في بيان إن مقاتليه قصفوا عند الساعة 06:50 من مساء يوم الأربعاء، مدينة صفد بصلية صاروخية، وذلك بعد قصفها مساء الثلاثاء وبعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

من جانبها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اندلاع حريق قرب شلومي في الجليل الغربي بعد تحطم طائرة مسيرة.

بدوره، نقل موقع حدشوت الإسرائيلي، أن 8 مروحيات هبطت في مستشفى رمبام، إلى الشمال الغربي من ميناء حيفا، بعد كمين للجنود الإسرائيليين في بلدة قوزح الحدودية.

وأكدت وسائل إعلام مقربة من حزب الله، وقوع اشتباكات عنيفة في البلدة بعد توغل إسرائيلية إلى المنطقة.

إلى ذلك، أفادت مصادر لبنانية، بمقتل 3 جنود وإصابة 12 على الأقل في معارك جنوب لبنان اليوم.

في المقابل، دوت صفارات الإنذار في الجليل شمال إسرائيل. وأشار الإسعاف الإسرائيلي إلى إصابة شخصين بشظايا صواريخ أطلقت من الجانب اللبناني في اتجاه مجد الكروم.

كما اعترضت الدفاعات الإسرائيلية مسيّرة أطلقت من لبنان، فوق خليج حيفا.

ومنذ سبتمبر الماضي، صعدت إسرائيل من وتيرة غاراتها على لبنان مستهدفة بشكل رئيسي معاقل حزب الله في جنوب لبنان وشرقه، إضافة إلى ضاحية بيروت الجنوبية.