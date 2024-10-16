ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2367 شهيدًا

بيروت - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2367 شهيدا و 11088 جريحا منذ الثامن من أكتوبر 2023، فيما بلغت الحصيلة يوم أمس الثلاثاء، 17 شهيدا و182 جريحاً.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم الأربعاء أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن 17 شهيدا وإصابة 182 بجروح. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2367، والجرحى إلى 11088"، بحسب البيان.

ومن جانبها، ذكرت وزارة التربية والتعليم العالي أن 77% من المدارس الحكومية لا تقدم خدمات تعليمية إما بسبب استخدامها كملاجئ جماعية أو بسبب وجودها في مناطق متضررة بشكل مباشر.

كما أن 40% من طلاب التعليم الفني والتدريب المهني الحكوميين و57% من طلاب الجامعة اللبنانية و32% من مؤسسات التعليم العالي الخاصة هم من المناطق المتضررة بشكل مباشر.

وعلى صعيد متصل، أعلن حزب الله في عدة بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا اليوم الأربعاء مدينة صفد بصلية صاروخية، وتجمعاً لجنود إسرائيليين في وادي هونين بالصواريخ، وتصدوا لطائرتين مسيرتين إسرائيليتين في أجواء جنوب لبنان بصواريخ أرض – جو ما أجبرهما على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية.

كما أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا أيضا مدينة صفد ومستوطنة يفتاح الإسرائيليتين ومربضي مدفعية ‌‏إسرائيليين في دلتون وفي ديشون، بصليات صاروخية.

واستهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية في محيط بلدة راميا في جنوب لبنان بصاروخ مُوجّه، كما استهدفوا مستوطنة كرمئيل الإسرائيلية بالصواريخ، واستهدف عناصر حزب الله أيضا تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنة مسكفعام الإسرائيلية وبين بلدتي العديسة ومركبا في جنوب لبنان بصليات صاروخية.

وعلى الصعيد ذاته، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين عصر اليوم استهدفتا سهل بلدة سرعين، وحي الفيضة بين بلدتي شعت ويونين في البقاع شرق لبنان، كما شنت سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات جبشيت وعبا وعيتا الشعب والعديسة، ومروحين، وأطراف بلدة القوزح والمنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وميفدون وأطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وبلدة علما الشعب، في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد ظهر اليوم على بلدات حولا ومعروب وطيردبا والمروانية، وتول، في جنوب لبنان، وشن أيضا غارة بعد ظهر اليوم على بلدة اليمونة في البقاع شرق لبنان استهدفت منزلاً عند أطراف البلدة ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 15 شخص بجروح.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارةً على المسلك الغربي لأوتوستراد رياق – بعلبك في البقاع شرق لبنان ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة تسعة آخرين بجروح، بحسب بيان لوزارة الصحة العامة.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.