اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت النار على برج مراقبة تابع لنا جنوبي لبنان

وكالات

قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" في بيان، اليوم الأربعاء، إن جنودها رصدوا إطلاق دبابة ميركافا إسرائيلية النار على برج مراقبة تابع لها قرب بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

وأشارت اليونيفيل إلى أنها تذكّر جيش الاحتلال الإسرائيلي والأطراف كافة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، كما تذكّرهم باحترام التزاماتهم بشأن حرمة مباني الأمم المتحدة.

وكانت اليونيفل، أبلغت في وقت سابق، بقيام دبابتين إسرائيليتين باقتحام أحد مقراتها في جنوب لبنان.