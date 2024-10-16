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إعلام عبري: تسمم 100 جندي في كلية لتأهيل الضباط جنوبي إسرائيل

09:10 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

تسمم 100 جندي في كلية لتأهيل الضباط جنوبي إسرائيل

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وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، بخضوع 100 جندي للعلاج بسبب تسمم غذائي في كلية لتأهيل الضباط جنوبي إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجنود إن القاعدة العسكرية التي يتدربون فيها تجاهلت شكواهم بشأن الأغذية الفاسدة الذي تم تقديمه لهم على مدار الأيام الماضية.

ونقلت عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، عن الحادث معروف وجار التحقيق في ملابساته، مؤكدا أن جميع الطلبة العسكريين الذين تعرضوا للتسمم الغذائي تلقوا العلاج المناسب.

تسمم 100 جندي إسرائيلي كلية لتأهيل الضباط جنوبي إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي
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