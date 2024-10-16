تعليقًا على نسف الاحتلال قرية لبنانية.. الخارجية الأمريكية: لا علم لنا بالأسباب

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن واشنطن لا تعلم أسباب تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بأكملها في جنوب لبنان.

وأشار ميلر إلى أن من حق إسرائيل استهداف حزب الله وبنيته التحتية لكن عليها تجنب الإضرار بالممتلكات المدنية، لافتا إلى أن واشنطن على تواصل مع إسرائيل بشأن ضربتها على قرية في لبنان.

وأكد ميلر أن واشنطن لا تريد تدمير قرى بأكملها ومنازل المدنيين، موضحا أن إسرائيل اتخذت إجراءات لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة و"لكننا نراقب أن تؤدي إلى نتائج".

ولفت ميلر إلى أن الإدارة الأمريكية ستواصل الطلب من الإسرائيليين تخفيف الغارات الجوية على بيروت.