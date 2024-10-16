بيان خليجي أوروبي: ندعو لتنفيذ القرار الأممي 2735 ووقف إطلاق النار بغزة

وكالات

دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إلى تنفيذ القرار الأممي 2735 بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.

وأكد القادة في بيانهم، على دعهم قادة مصر وقطر والولايات المتحدة في جهودهم لوقف إطلاق النار بغزة، معربين عن إدانتهم الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية مطالبين الجميع بالوفاء بالتزاماتهم.

وشدد البيان المشترك للقادة، على الحاجة لتقديم المساعدات فورا وبلا شروط بفتح كل المعابر ودعم أعمال الأونروا، مؤكدين مجددا التزامهم بتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال حل الدولتين.

وأعرب القادة الخليجيون والأوروبيون عن قلقهم إزاء تزايد التوتر في المنطقة مطالبين جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس، كما أعربوا عن قلقهم إزاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية داعين إلى إنهائها فورا.

وعبّر البيان عن قلق القادة إزاء التصعيد في لبنان، مؤكدا دعمهم للبنانيين و"ندعو لوقف فوري لإطلاق النار"، مضيفا "ندين الهجمات ضد البعثات الأممية وبشكل خاص الهجوم الأخير ضد قوة اليونيفيل في لبنان".