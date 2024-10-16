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مندوب فلسطين بمجلس الأمن: الفلسطينيون واللبنانيون يدفعون ثمن إفلات إسرائيل من العقاب

07:27 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

رياض منصور مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن

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وكالات

قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن الدولي رياض منصور، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل خرقت كل القواعد والخطوط الحمراء ومع ذلك تفلت من العقاب، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يقصف ويحاصر 400 ألف فلسطيني في شمال غزة ويرتكب إبادة جماعية.

وأكد منصور أن إسرائيل تدمر البنية التحتية وتمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة، موضحا أن الفلسطينيين واللبنانيين يدفعون ثمن إفلات إسرائيل من العقاب.

وأشار منصور إلى أن هدف إسرائيل هو تهجير الشعب الفلسطيني وضم أراضيه، مضيفا "نحن مع حماية المدنيين وحان الوقت لأن نكافح أو ستحترق المنطقة بأكملها".

رياض منصور مندوب فلسطين بمجلس الأمن إفلات إسرائيل من العقاب إسرائيل خرقت كل القواعد إسرائيل تدمر البنية التحتية
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