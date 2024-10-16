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BBC

البحرية الأمريكية: تحطم مقاتلة بواشنطن أثناء تدريب وجار البحث عن طاقمها

07:25 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

البحرية الأمريكية

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وكالات

قالت البحرية الأمريكية إن طائرة مقاتلة كان على متنها شخصان تحطمت في ولاية واشنطن أثناء تدريب.

وتجري البحرية الأمريكية عمليات بحث، عن الطيارين بعد تحطم طائرتهما المقاتلة أثناء رحلة تدريب روتينية، بحسب ما ذكرته المحطة الجوية البحرية فى جزيرة ويدبى، التابعة للبحرية الأمريكية.

وتحطمت الطائرة طراز "إي أيه-18جي جراولر"، وهي تابعة لسرب الهجوم الإلكتروني، شرق جبل رينييه، حوالي الساعة 3:23 عصر أمس الثلاثاء.

وانطلقت فرق البحث، والتي تشمل مروحية طراز "إم-إتش 60 إس" من البحرية الأمريكية، من المحطة الجوية البحرية فى جزيرة ويدبى، من أجل تحديد مكان الطاقم وفحص موقع تحطم الطائرة.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي، لا يزال طاقم الطائرة في عداد المفقودين، والحادث قيد التحقيق.

البحرية الأمريكية تحطم مقاتلة بواشنطن سرب الهجوم الإلكتروني جزيرة ويدبى واشنطن
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