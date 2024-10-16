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جيش الاحتلال يزعم اغتيال قياديين في حزب الله جنوبي لبنان

06:46 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قياديين في حزب الله جنوبي

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وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء، اغتيال قائد منطقة قانا في حزب الله اللبناني جلال حريري وقائد المدفعية والصواريخ المضادة للدروع في قصف جوي على قرية قانا جنوبي لبنان.

فينا قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن سلسلة غارات معادية استهدفت بلدتي ياطر والسلطانية بالنبطية جنوبي البلاد.

وأشار حزب الله إلى أنه استهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين بلدتي العديسة ومركبا بوابل من الصواريخ، كما استهدف تجمعا آخر في مسكافعام بوابل من الصواريخ.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جلال حريري حزب الله لبنان قصف جوي
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