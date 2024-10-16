جالانت: فرنسا تبنّت سياسة عدائية تجاه الشعب اليهودي وتنفّذها باستمرار

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن قرار التمييز ضد الصناعات الدفاعية لإسرائيل في فرنسا للمرة الثانية يساعد أعداءها أثناء الحرب.

وأشار جالانت إلى أن تصرفات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكل وصمة عار على الأمة الفرنسية وقيم العالم الحر، زاعما أن فرنسا تبنّت سياسة عدائية تجاه الشعب اليهودي وتنفذها باستمرار.

وأكد جالانت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل الدفاع عن بلاده في مواجهة أعدائها مع فرنسا أو بدونها.

ونقلت القناة 12 عن جالانت قوله إن الجيش سيتمكن من إعادة السكان إلى الشمال بعد إضعاف حزب الله وإبعاده عن الحدود، مشددا على أنه لن تجري أي مفاوضات إلا في ظل استمرار الحرب.