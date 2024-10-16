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رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مستعدان لبناء شراكة استراتيجية

05:57 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال

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وكالات

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مستعدان لبناء شراكة استراتيجية.

وأشار ميشال إلى أن أوروبا والخليج تجمعهما رغبة حقيقية للعمل سويا لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار للعالم، مشددا على أن الأزمات في العالم تسببت في معاناة إنسانية كبيرة.

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه عبر الحوار والمشاركة يمكن أن تتحقق الأهداف من القمة الأوروبية الخليجية.

وشددت فون دير لاين على أنه يجب العمل على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، كما يجب أن نضمن وصول المساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين والأسرى في قطاع غزة.

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