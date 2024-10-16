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بسبب الفيضانات الموسمية.. إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية جنوب الهند (فيديو)

05:34 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

فيضانات الهند

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(وكالات)

شهدت مناطق جنوب الهند اليوم الأربعاء إغلاقًا كاملًا للمدارس والكليات والمكاتب الحكومية، جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي أدت إلى فيضانات كبيرة. من أبرز المدن المتأثرة تشيناي وبنغالورو، وهما من أهم المراكز الصناعية والتكنولوجية في الهند.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء العديد من الرحلات الجوية إلى حالة من الفوضى في المنطقة، فيما يستعد السكان لمزيد من الأمطار التي توقعت الأرصاد الجوية استمرارها خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن رياحاً قوية، تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة، ستضرب مناطق جنوب الهند حتى يوم الخميس. وفي إطار جهود الطوارئ، أعلنت حكومة ولاية تاميل نادو عن نشر أكثر من 200 قارب وفريق استجابة للكوارث، مع استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية والمكاتب الحكومية.

الفيضانات والانهيارات الأرضية تُعتبر من الكوارث الطبيعية المتكررة في جنوب آسيا، فيما يشير الخبراء إلى أن تغير المناخ قد زاد من وتيرة هذه الظواهر خلال الأعوام الأخيرة.

فيضانات الهند إغلاق المدارس الهند
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