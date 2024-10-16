حماس تتهم واشنطن بتقديم غطاء كامل لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها في غزة

غزة - (د ب أ)

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تقدم غطاء كاملا لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها في قطاع غزة.

وقال عزت الرشق القيادي في حماس في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن رسالة الولايات المتحدة الأمريكية هي غطاء كامل وتبرير مفضوح لإسرائيل وجيشها "لمواصلة وتصعيد الجرائم والمجازر في غزة خصوصا شمال القطاع".

وجاء اتهام حماس ردا على رسالة أمريكية وجهت لإسرائيل تطالب بتحسين الوضع الإنساني في غزة خلال مهلة شهر أو قد توقف مساعداتها العسكرية.

وقال الرشق إن مهلة الشهر التي وردت في الرسالة في ظل الحصار ومنع وصول المساعدات الكافية إلى كامل القطاع وانعدامها في الشمال، يحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار "جرائم التجويع والتعطيش والموت مرضاً للآلاف" في القطاع.

وأضاف الرشق "إن زيادة حجم المساعدات إلى غزة التي تلوّح بها الإدارة الأمريكية ما هي إلا محاولة مكشوفة إلى "تلميع صورتها ولا يمكن أن تغطي حجم خطيئة الدعم والشراكة الكاملة في حرب الإبادة الجماعية ضد غزَة".

وطالب الرشق الإدارة الأمريكية بوقف الدعم والشراكة الكاملة مع إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها ضد قطاع غزة منذ أكثر من عام كامل.

من جانبها، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أنها سمحت بدخول 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من الأردن إلى شمال قطاع غزة.

وقالت وحدة تنسيق أعمال بالحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية في بيان "بناء على إيعاز المستوى السياسي، نُقلت اليوم 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تشمل الغذاء والماء والمعدات الطبية المخصصة لمراكز الإيواء بالنيابة عن الأردن إلى شمال قطاع غزة عن طريق معبر جسر اللنبي إلى معبر إيرز ".