الدفاع الروسية: سلاح الجو استهدف مصنعًا للدبابات في مقاطعة نيكولاييف

موسكو – (أ ش أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو استهدف مصنعا للدبابات في مقاطعة نيكولاييف، مما أسفر عن توقف إنتاج وإصلاح المركبات المدرعة في المصنع.

وأوضحت الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنها نشرت لقطات للهجوم الصاروخي باستخدام 5 صواريخ على مصنع للدبابات في مقاطعة نيكولاييف، مما أسفر عن تضرر 5 مبان صناعية تابعة للمصنع، فضلا عن تدمير 10 مركبات مدرعة، بما في ذلك 6 دبابات، إلى جانب توقف إنتاج وإصلاح المركبات المدرعة في المصنع.

وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية حررت بلدة كراسني يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 465 عسكريا ومركبتين مدرعتين من طراز "قوزاق"، وأخرى من طراز "كيربي"، موضحة أن القوات الروسية استهدفت ألوية المشاة الآلية 67 و150 و59 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 101 و111، واللواء 15 للحرس الوطني الأوكراني في مناطق (فيشنيفو، ونوفوسيلديفكا، ودزيرجينسك، وفوزدفيزينكا، وسيليدوفو).

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف فيتالي جانتشيف أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت عمليات إجلاء للسكان من مدينة كوبيانسك وسط تقدم للقوات الروسية.

وقال جانتشيف "إن القوات الروسية تواصل التقدم نحو كوبيانسك، وتم تحرير العديد من البلدات في الأسابيع الأخيرة، وأن ما يسمى بحاكم مقاطعة خاركوف الأوكرانية أوليج سينيجوبوف أعلن أن الإخلاء القسري لمدينة كوبيانسك والأراضي المجاورة قد بدأ".

وأشار إلى أن الهجوم على كوبيانسك مستمر، وأنهم يدركون أنه سيتم تحرير هذه المدينة، ويبذلون قصارى جهدهم لإجلاء جميع أفراد الهيئات الحكومية والهياكل الأمنية، بما في ذلك السكان.