إعلان

BBC

الدفاع الروسية: سلاح الجو استهدف مصنعًا للدبابات في مقاطعة نيكولاييف

04:51 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

وزارة الدفاع الروسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو – (أ ش أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو استهدف مصنعا للدبابات في مقاطعة نيكولاييف، مما أسفر عن توقف إنتاج وإصلاح المركبات المدرعة في المصنع.

وأوضحت الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنها نشرت لقطات للهجوم الصاروخي باستخدام 5 صواريخ على مصنع للدبابات في مقاطعة نيكولاييف، مما أسفر عن تضرر 5 مبان صناعية تابعة للمصنع، فضلا عن تدمير 10 مركبات مدرعة، بما في ذلك 6 دبابات، إلى جانب توقف إنتاج وإصلاح المركبات المدرعة في المصنع.

وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية حررت بلدة كراسني يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 465 عسكريا ومركبتين مدرعتين من طراز "قوزاق"، وأخرى من طراز "كيربي"، موضحة أن القوات الروسية استهدفت ألوية المشاة الآلية 67 و150 و59 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 101 و111، واللواء 15 للحرس الوطني الأوكراني في مناطق (فيشنيفو، ونوفوسيلديفكا، ودزيرجينسك، وفوزدفيزينكا، وسيليدوفو).

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف فيتالي جانتشيف أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت عمليات إجلاء للسكان من مدينة كوبيانسك وسط تقدم للقوات الروسية.

وقال جانتشيف "إن القوات الروسية تواصل التقدم نحو كوبيانسك، وتم تحرير العديد من البلدات في الأسابيع الأخيرة، وأن ما يسمى بحاكم مقاطعة خاركوف الأوكرانية أوليج سينيجوبوف أعلن أن الإخلاء القسري لمدينة كوبيانسك والأراضي المجاورة قد بدأ".

وأشار إلى أن الهجوم على كوبيانسك مستمر، وأنهم يدركون أنه سيتم تحرير هذه المدينة، ويبذلون قصارى جهدهم لإجلاء جميع أفراد الهيئات الحكومية والهياكل الأمنية، بما في ذلك السكان.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الدفاع الروسية سلاح الجو الروسي مقاطعة نيكولاييف إصلاح المركبات المدرعة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحجز مستمر.. احصل على شقة بالطرح المباشر من الإسكان والتسليم فوري
4 قرارات عاجلة من النائب العام ضد عصابة المراهنات الإلكترونية
خروج 22 مصابًا بحادث الجلالة بعد تماثلهم للشفاء
أمطار على هذه الأماكن.. تعرف حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
الحجز في 9 مدن.. تفاصيل التقديم على شقق سكن مصر