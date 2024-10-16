إعلان

BBC

خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني.. الملك عبدالله يؤكد ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة

04:12 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الملك عبدالله الثاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

عمان - (د ب أ)

طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، بضرورة خفض التصعيد بالمنطقة.

وحذر الملك الأردني، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي الذي يزور المملكة ضمن جولة إقليمية ، اليوم من أن استمرار القتل والتدمير سيبقي المنطقة رهينة العنف وتوسيع الصراع، مشددا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان كخطوة أولى نحو التهدئة.

وجدد التأكيد على أن الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية ، مشيرا إلى "حرص الأردن على بذل كل الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل استعادة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية".

وبين الملك الأردني أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإغاثية للحد من الكارثة الإنسانية.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) ، حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب العاهل الأردني علاء البطاينة.

عبدالله الثاني عمان الأردن عباس عراقجي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خلال حديثه مع سلطان عمان.. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية إلى الاتحاد ضد إسرائيل

إعلان

إعلان

الحجز مستمر.. احصل على شقة بالطرح المباشر من الإسكان والتسليم فوري
4 قرارات عاجلة من النائب العام ضد عصابة المراهنات الإلكترونية
خروج 22 مصابًا بحادث الجلالة بعد تماثلهم للشفاء
أمطار على هذه الأماكن.. تعرف حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
الحجز في 9 مدن.. تفاصيل التقديم على شقق سكن مصر