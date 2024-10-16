ارتفاع قتلى انفجار ناقلة البنزين في نيجيريا إلى أكثر من 100 شخص

(وكالات)

أعلنت خدمات الطوارئ في نيجريا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى انفجار ناقلة النفط إلى أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في الانفجار.

وأفادت خدمات الطوارئ، أنه تمت إصابة 50 آخرون في شمال غرب نيجيريا، أثناء محاولتهم جمع وقود من ناقلة بنزين منقلبة، مما تسبب في انفجار الناقلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة لاوان أدام إن الانفجار وقع بعد منتصف الليل في ولاية جيجاوا، عقب أن فقد سائق الناقلة السيطرة عليها أثناء سيرها على طريق سريع بالقرب من إحدى الجامعات..

وقال الطبيب هارونا مايرجا، رئيس وكالة إدارة الطوارئ بالولاية، إن 97 شخصا "احترقوا حتى أصبحوا رمادا" في موقع الحادث، في حين توفى ثمانية آخرون في المستشفى.

ويشار إلى أن حوادث الناقلات شائعة الحدوث في نيجيريا، أكثر البلاد الأفريقية اكتظاظا بالسكان، حيث لا يتم تنفيذ قواعد المرور بصورة صارمة في الكثير من الأماكن، كما تفتقر البلاد للبدائل مثل نظام سكك حديدية كفء لنقل البضائع.

وأضاف المتحدث "السكان كانوا يجمعون الوقود من الناقلة المنقلبة عندما انفجرت، مما أدى لوقوع حريق هائل أودى بحياة 94 شخصا على الفور".

وأظهرت مقاطع الفيديو من موقع الحادث حريق هائل يمتد لأنحاء المنطقة بأكملها، وما يبدو أنها جثث متناثرة في الموقع.