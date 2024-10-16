الأردن يسير 50 شاحنة من المساعدات إلى شمال غزة

عمان - ( د ب أ)

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، عبور 50 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية للأهالي في غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطرودا صحية وأغذية أطفال إلى مناطق شمال غزة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا )، تم تسيير هذه المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) ومنظمة اليونيسف.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن "الهيئة وبرغم الظروف الراهنة والصعوبات الدائرة لم تتوقف عن إعداد وتجهيز قوافل المساعدات الإغاثية لأهلنا في غزة".

وأكد أن "التنسيق مستمر لعبور هذه القوافل بطريقة آمنة وسليمة لتصل المساعدات بالشكل الذي يليق بأهلنا في غزة، ليصار إلى توزيعها من قبل المنظمات الشريكة العاملة داخل غزة".

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم بلغت 3652 شاحنة.