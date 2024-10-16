مقتل 4 أشخاص إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة اليونان

أثينا - (د ب أ)

لقى أربعة مهاجرين حتفهم بينهم طفلان، إثر انقلاب قارب شمال شرق جزيرة كوس، حسبما ذكرت شبكة "آر آر تي ان" نيوز، اليوم الأربعاء، نقلا عن قوات خفر السواحل.

وتم إنقاذ 27 شخصا، ولكن يتردد أنه لم يتم التمكن من إنقاذ سيدتين وطفلين 3 أعوام و 5 أعوام.

وفي عملية إنقاذ واسعة النطاق جنوب جزيرة كريت، تم إنقاذ 98 مهاجرا، في حين مازالت السلطات تبحث عن 10 مفقودين.

وعلى الرغم من أن تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مازال مستقرا أو حتى انخفض هذا العام، فإن عدد المهاجرين الذين يصلون اليونان ارتفع بنحو 15% حتى الآن هذا العام، حسبما قالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل " فرونتكس".