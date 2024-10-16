ميقاتي: العدوان الإسرائيلي الجديد على النبطية نتيجة صمت المجتمع الدولي

بيروت - (د ب أ)

أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، العدوان الاسرائيلي الجديد على المدنيين في مدينة النبطية والذي استهدف قصدا اجتماعا للمجلس البلدي للبحث في وضع المدينة الخدماتي والاغاثي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي قوله "إن هذا العدوان الجديد، معطوفا على كل الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في حق المدنيين، هو برسم العالم الساكت عمدا على جرائم الاحتلال، مما يشجعه على التمادي في غيّه وجرائمه".

وأضاف: "إذا كانت كل دول العالم عاجزة عن ردع عدوان موصوف على الشعب اللبناني ، فهل ينفع بعد اللجوء إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف اطلاق النار؟ وما الدي يمكن أن يردع العدو عن جرائمه التي وصلت الى حد استهداف قوات حفظ السلام في الجنوب؟ واي حل يرتجى في ظل هذا الواقع؟".