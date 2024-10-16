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BBC

قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة المحتلة

12:42 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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(وكالات)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات على مدن الضفة المحتلة أوقفت على إثرها 10 فلسطينيين بينهم امرأة من أريحا.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، بأن "قوات الاحتلال نفذت عمليات تحقيق ميداني مع نحو 60 مواطناً في مدينة حلحول بمحافظة الخليل، وبلدة قصرة بمحافظة نابلس".

ولفت البيان إلى أن "عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخراً بشكل كبير في المحافظات كافة، حيث طالت المئات من الشبان".

وأشار إلى أن "حملة الاعتقالات وعمليات التحقيق الميداني ترافقهما اعتداءات وتهديدات بحق المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأوضح البيان أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و300 مواطن من الضفة بما فيها القدس".

قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين القدس
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