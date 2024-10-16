استشهاد رئيس بلدية النبطية جنوب لبنان في استهدافي لجيش الاحتلال

(وكالات)

استُشهد، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى البلدية جنوبي لبنان بشكل مباشر.

واستشهد عدد من موظفي البلدية في الغارة الإسرائيلية، التي جاءت ضمن حزام ناري فرضه جيش الاحتلال على النبطية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم أكثر من 10 غارات على النبطية، بحسب محافظة النبطية هويدا الترك.

وقال موقع سكاي نيوز عربية، إن متطوعين في مجال الإغاثة قد استشهدوا أيضًا خلال الاستهداف.