جيش الاحتلال يقصف جنوب بيروت لأول مرة منذ نحو أسبوع

(وكالات)

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت للمرة الأولى منذ 6 أيام.

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد فقط من تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، بأن الإدارة الأمريكية قدمت له بعض التطمينات بأن إسرائيل ستخفف من ضرباتها في العاصمة اللبنانية.

وقالت إسرائيل إنها قصفت أصول حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تحظى الجماعة المسلحة بوجود قوي، ولكنها أيضا منطقة سكنية وتجارية مزدحمة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مستودع أسلحة يقع تحت مبنى سكني في الهجوم الذي شنه اليوم الأربعاء.