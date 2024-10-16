إنذار بالإخلاء وقصف بعد دقائق.. 3 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

وكالات

شهدت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية ببيروت، 3 غارات جديدة، بعد هدوء نسبي ساد هذه المنطقة، إثر انكفاء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شهدتها منذ 4 أيام.

وبعد أن دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي اليوم الأربعاء، سكان أحد المباني في حارة حريك، إلى إخلائه، أغار الطيران الإسرائيلي وفقا لما ذكرته العربية.

ونفذت إسرائيل 3 غارات، فصلت بينها 5 دقائق فقط، إذ أنها كانت أخف من حيث الحجم والقوة من سابقاتها.

كان "أدرعي" زعم أن المبنى الذي حدده في خريطة مرفقة بالتحذير الذي نشره على حسابه في إكس، يتواجد بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، وفق قوله. وحث جميع السكان على إخلائه في القريب العاجل.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنذر فيها إسرائيل مناطق في الضاحية، التي كانت تعتبر معقل الحزب الحصين، لاسيما خلال الأيام الأربعة الماضية، دون أن تقصف.

كانت الضاحية الجنوبية تعرضت لغارات إسرائيلية عنيفة منذ سبتمبر الماضي، كان أقواها يوم 27، إذ شهدت منطقة حارة حريك غارات ضخمة، أدت إلى اغتيال زعيم حزب الله حسن نصرالله.

وأطلقت إسرائيل مع الشهر الحالي، ما قالت إنها "عملية برية محدودة" في الجنوب اللبناني حيث دفعت بـ5 فرق إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث يتمركز مقاتلي حزب الله.

وارتفع إجمالي عدد القتلى خلال عام من الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى 2350 قتيلا و10 آلاف و906 جرحى.

ودفعت المعارك مليون و200 ألف شخص للنزوح من منازلهم، بينهم أكثر من 400 ألف طفل، وفقا لمسؤول رفيع في وكالة الأمم المتحدة للطفولة.