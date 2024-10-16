بعد الإنذار بالإخلاء.. غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت

وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارة جوية إسرائيلية، استهدفت حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت، وذلك لأول مرة منذ يوم الجمعة، بحسب سكاي نيوز.

ووجهت إسرائيل إنذارا جديدا لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت، بضرورة إخلاء مبنى في حارة حريك، بالرغم من الهدوء النسبي الذي ساد الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد انكفاء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شهدتها منذ 4 أيام.

دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، سكان أحد المباني في حارة حريك، التي تحول مجملها إلى ركام إلى اخلائه، وفقا للعربية.

وأضاف أن المبنى الذي حدده في خريطة مرفقة بالتحذير الذي نشره على حسابه في إكس، يتواجد بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، وفق قوله، إذ حث جميع السكان على اخلائه في القريب العاجل.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنذر فيها إسرائيل مناطق في الضاحية، التي كانت تعتبر معقل الحزب الحصين، لاسيما خلال الأيام الأربعة الماضية، دون أن تقصف.