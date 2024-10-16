بعد 4 أيام هدوء.. إسرائيل تنذر سكان مبنى بالضاحية الحنوبية بالإخلاء فورًا

وكالات

وجهت إسرائيل إنذارا جديدا لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت، بضرورة إخلاء مبنى في حارة حريك، بالرغم من الهدوء النسبي الذي ساد الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد انكفاء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شهدتها منذ 4 أيام.

دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، سكان أحد المباني في حارة حريك، التي تحول مجملها إلى ركام إلى اخلائه، وفقا للعربية.

وأضاف أن المبنى الذي حدده في خريطة مرفقة بالتحذير الذي نشره على حسابه في إكس، يتواجد بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، وفق قوله، إذ حث جميع السكان على اخلائه في القريب العاجل.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنذر فيها إسرائيل مناطق في الضاحية، التي كانت تعتبر معقل الحزب الحصين، لاسيما خلال الأيام الأربعة الماضية، دون أن تقصف.

كانت الضاحية الجنوبية تعرضت لغارات إسرائيلية عنيفة منذ سبتمبر الماضي، كان أقواها يوم 27، ما أدى إلى اغتيال زعيم حزب الله حسن نصرالله.

وأطلقت إسرائيل مطلع الشهر الحالي، ما قالت إنها "عملية برية محدودة" في الجنوب اللبناني حيث دفعت بـ 5 فرق إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث يتمركز مقاتلي حزب الله.

وارتفع إجمالي عدد القتلى خلال عام من الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى 2350 قتيلا و10 آلاف و906 جرحى.

ودفعت المعارك مليون و200 ألف شخص للنزوح من منازلهم، بينهم أكثر من 400 ألف طفل، وفقا لمسؤول رفيع في وكالة الأمم المتحدة للطفولة.