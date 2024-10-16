ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 شهداء

وكالات

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، عن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على منزل بحي النصر بمدينة غزة إلى 5 شهداء وعدد من المصابين والمفقودين، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، غارة إسرائيلية على منزل قرب برج الإيطالي في مدينة غزة، إذ أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينين وإصابة العديد من المواطنين.

واستشهد فلسطيني، مساء الثلاثاء، برصاص الاحتلال، خلال اقتحام مخيم جنين، بالضفة الغربية، حيث احتجزت القوات الإسرائيلية جثمانه.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب كريم سامر توفيق جبارين، البالغ من العمر 20 عاما.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 5 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في مخيم جنين، وأطلقت الرصاص الحي وقذائف أنيرجا تجاهه، ما أدى إلى استشهاد الشاب في أثناء تواجده داخل المنزل.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة الثلاثاء، بين جيش الاحتلال ومقاومين فلسطينيين، بالضفة الغربية، فضلا عن استهدافات بالعبوات الناسفة، بعد اقتحام الاحتلال مخيم جنين.