صواريخ حزب الله تُمطر عدة مناطق شمال إسرائيل.. ما القصة؟

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إن 50 صاروخا أطلق من لبنان على الجليل الأعلى ومحيط صفد فجر اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه اعترض عددا من تلك الصواريخ، فيما سقط عدد منها بعد أن فشلت الدفاعات الجوية في اعتراضها، وفقا لما ذكرته الغد.

وقال الإسعاف الإسرائيلي، إنه لم يبلغ عن أي إصابات جراء هذه الرشقة الصاروخية.

وأعلن حزب الله في بيان أنه قصف صفد برشقة صاروخية كبيرة فجر اليوم الأربعاء.

وتواجدت حركة نشطة للطيران الحربي في أجواء حيفا، إذ أن صافرات الإنذار دوت قرب قاعدة الرصد الجوي ميرون بشمال إسرائيل.

من جهة أخرى قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد مسيرتين اجتازتا الحدود من لبنان إلى منطقة الجليل الأعلى وسقطتا دون أي إصابات، كما تم إطلاق صاروخ اعتراضي في بلدة يعارا بالجليل الأعلى جراء تشخيص خاطئ.

من جهتها قالت فصائل المقاومة الاسلامية في العراق في بيان فجر اليوم الأربعاء، إنها هاجمت مساء أمس الثلاثاء، هدفا حيويا في وسط إسرائيل بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة، مؤكدة استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

على الجانب اللبناني، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء، أن الغارات المتتالية للعدو الإسرائيلي على بلدة قانا مساء الثلاثاء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة 30 آخرين بجروح، مضيفة أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان.