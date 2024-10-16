البيت الأبيض: رسالة واشنطن لتل أبيب بشأن غزة ليست تهديدًا

وكالات

أكد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن رسالة واشنطن لتل أبيب التي طالبتها فيها باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة ليست تهديدا بتقليص المساعدات العسكرية.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت ردا على سؤال عما إذا كانت الرسالة التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل والتي تطالبها فيها باتخاذ خطوات في غضون 30 يوما لتحسين الظروف الإنسانية المزرية في غزة تعني أن واشنطن مستعدة لتقليص حجم الدعم العسكري المقدم لتل أبيب: "لم تكن هذه الرسالة تهديدا، هي تشير فقط إلى شعورنا بالحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي نقول فيها هذا الأمر ولإسرائيل أيضا، ونأمل ألا نضطر إلى العودة لهذا الأمر مرة أخرى"، وفقا لروسيا اليوم.