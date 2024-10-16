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BBC

فصائل عراقية تُهاجم هدفًا حيويًا في إسرائيل بواسطة طائرة "ذات قدرات متطورة"

01:45 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2024

فصائل عراقية

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وكالات

قالت فصائل عراقية مسلحة، إنها هاجمت هدفًا حيويًا وسط إسرائيل بواسطة طائرة "ذات قدرات متطورة"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، قال في الساعات الأولى من صباح اليوم، إنه تم رصد طائرتين مسيرتين تعبران من لبنان إلى إسرائيل بعد انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب سكاي نيوز.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد سقوط هدفين في المنطقة، إذ جاء في بيان الجيش الإٍسرائيلي: "بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 00:21 في منطقة الجليل الأعلى، تم تحديد مسيرتين تعبران من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وتم تحديد الأهداف الساقطة في المنطقة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف: "بعد إطلاق صافرة الإنذار عند الساعة 23:50 في منطقة يعارة، تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه، وتم تحديد الهدف لاحقًا على أنه إنذار كاذب".

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