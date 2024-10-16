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BBC

نتنياهو يتلقى "قائمة" بأهداف الهجوم المحتمل على إيران

12:19 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2024

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت قائمة بأهداف للهجوم المحتمل على إيران.

وأشارت القناة إلى أنه تم طرح سيناريوهات مختلفة للرد على إيران خلال مناقشة أمنية ترأسها نتنياهو وجالانت.

كانت صحيفة نيويورك تايمز، قالت نقلا عن مسؤولين قولهم، إن إسرائيل وافقت على تركيز هجومها المقبل على أهداف عسكرية في إيران

وأضاف المسؤولين، أن الأهداف العسكرية بإيران تشمل منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومصانعها، موضحين أن الأهداف العسكرية بإيران تشمل أيضا المباني الحكومية.

وتابع المسؤولين، أن الرد قد يشمل مختبرات أبحاث نووية بإيران حتى مع تجنب مواقع التخصيب.

بنيامين نتنياهو هجوم إسرائيل إيران يوآف جالانت
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