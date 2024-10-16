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BBC

سقوط ضحايا بسبب حريق غامض داخل مصفاة نفط إيرانية

12:02 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2024

حريق غامض داخل مصفاة نفط إيرانية - أرشيفية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية سقوط قتيل وأربعة جرحى على الأقل، بحريق في مصفاة نفط شمال الأحواز.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق الذي قالت وكالة "فارس" إنه اندلع، مساء الثلاثاء، في أحد خزانات الوقود في مصفاة بترو بارس شوشتر. وأضافت أن فرق الإطفاء والإنقاذ تحاول السيطرة على النيران.

وأشارت الوكالة إلى أن سبب الحادث غامضا حتى الآن ولا تزال الواقعة قيد التحقيق.

ويأتي الحريق بعد تهديدات إسرائيلية باستهداف منشآت نفطية، في إطار الرد على الهجمات الصاروخية التي استهدفت مدنا إسرائيلية الأسبوع الماضي.

حريق مصفاة نفط شمال الأحواز مصفاة نفط إيرانية الرد على الهجمات الصاروخية إيران
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