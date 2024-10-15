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BBC

فرنسا تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة بمعرض دفاعي

11:48 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

فرنسا تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة بمعرض دفاعي

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وكالات
قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن فرنسا قررت عدم السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض للدفاع البحري الشهر المقبل.
كانت صحيفة نيويورك تايمز قالت نقلا عن مسؤولين قولهم، إن إسرائيل وافقت على تركيز هجومها المقبل على أهداف عسكرية في إيران
وأضاف المسؤولين، أن الأهداف العسكرية بإيران تشمل منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومصانعها، موضحين أن الأهداف العسكرية بإيران تشمل أيضا المباني الحكومية.
وتابع المسؤولين، أن الرد قد يشمل مختبرات أبحاث نووية بإيران حتى مع تجنب مواقع التخصيب.

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