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نيويورك تايمز: إسرائيل وافقت على تركيز هجومها ضد إيران على أهداف عسكرية

11:38 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

إيران وإسرائيل

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وكالات
قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين قولهم، إن إسرائيل وافقت على تركيز هجومها المقبل على أهداف عسكرية في إيران
وأضاف المسؤولين، أن الأهداف العسكرية بإيران تشمل منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومصانعها، موضحين أن الأهداف العسكرية بإيران تشمل أيضا المباني الحكومية.
وتابع المسؤولين، أن الرد قد يشمل مختبرات أبحاث نووية بإيران حتى مع تجنب مواقع التخصيب
كان مسؤول عسكري أمريكي، قال إن منظومة ثاد للدفاع الصاروخي ستكون جاهزة للعمل في إسرائيل هذا الأسبوع.
وأضاف المسؤول، أن منظومة ثاد الدفاعية التي ننشرها في إسرائيل استقدمناها من خارج المنطقة.

الاحتلال الإسرائيلي هجمات إيران إيران وإسرائيل
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