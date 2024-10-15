البيت الأبيض: على الجميع احترام يونيفيل بمن فيهم إسرائيل

وكالات

قال البيت الأبيض، إن قوات اليونيفيل تقوم بدور مهم في حفظ السلام ونريد من الجميع احترامه بمن فيهم إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض، أننا نواصل دعم حل دبلوماسي في لبنان.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قالت إن واشنطن أعربت عن قلقها العميق حيال ما حصل مع قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وأضافت الخارجية: "نصب بطارية ثاد في إسرائيل يهدف إلى تعزيز دفاعاتها، وليس جرنا إلى نزاع إقليمي أوسع"، موضحة أن هذا إجراء مؤقت يهدف إلى دعم الدفاع عنها في حال تعرضها لهجوم إيراني آخر.

وتابعت: "وصول مكونات بطارية ثاد مع فريق من القوات الأمريكية إلى إسرائيل يوم الاثنين".