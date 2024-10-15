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BBC

بدء عملية التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية بولاية جورجيا

10:15 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية

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وكالات

بدأت اليوم الثلاثاء، عملية التصويت المبكر في ولاية جورجيا والتي تعتبر واحدة من الولايات المتأرجحة، والتي ستشهد هي وولاية كارولينا الشمالية – التصويت الشخصي المبكر هذا الأسبوع.

وبين موجة من التغييرات التشريعية وتداعيات إعصار هيلين، قد تبدو التجربة مختلفة بالنسبة للعديد من الناخبين المتجهين إلى صناديق الاقتراع في الأسابيع المقبلة.

وفي جورجيا، يمكن للناخبين التوجه إلى صناديق الاقتراع بدءًا من اليوم الثلاثاء، وفي ولاية كارولينا الشمالية، يبدأ التصويت الشخصي المبكر يوم الخميس.

ولاية جورجيا الأمريكية إعصار هيلين الانتخابات الأمريكية ولاية كارولينا الشمالية التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية
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