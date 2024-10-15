بدء عملية التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية بولاية جورجيا

وكالات

بدأت اليوم الثلاثاء، عملية التصويت المبكر في ولاية جورجيا والتي تعتبر واحدة من الولايات المتأرجحة، والتي ستشهد هي وولاية كارولينا الشمالية – التصويت الشخصي المبكر هذا الأسبوع.

وبين موجة من التغييرات التشريعية وتداعيات إعصار هيلين، قد تبدو التجربة مختلفة بالنسبة للعديد من الناخبين المتجهين إلى صناديق الاقتراع في الأسابيع المقبلة.

وفي جورجيا، يمكن للناخبين التوجه إلى صناديق الاقتراع بدءًا من اليوم الثلاثاء، وفي ولاية كارولينا الشمالية، يبدأ التصويت الشخصي المبكر يوم الخميس.