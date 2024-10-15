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BBC

اتصالات أمريكية لزيادة حجم المساعدات إلى غزة

09:13 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون ك

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وكالات
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن بعثا رسالة إلى نظيريهما الإسرائيليين لزيادة حجم المساعدات إلى غزة خلال مهلة شهر.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن الوزير أنتوني بلينكن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أبلغا نظيريهما الإسرائيليين مخاوف واشنطن بشأن الوضع الإنساني في غزة
وأضافت الوزارة أن بلينكن أبلغ الإسرائيليين أن زيادة المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون لمرة واحدة، موضحة أننا نعتقد أن إيصال المساعدات لغزة ممكن ونعلم أن العقبات اللوجستية يمكن التغلب عليها.
وتابعت: "نرى أن مهلة 30 يوما مناسبة لإعطاء إسرائيل الوقت الكافي لحل مشكلة إيصال المساعدات لغزة".

جون كيربي مساعدات غزة واشنطن الخارجية الأمريكية
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