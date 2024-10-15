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BBC

واشنطن: 30 يوما كافية لإسرائيل لحل مشكلة المساعدات بغزة

09:06 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

وزار ة الخارجية الأمريكية

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وكالات

قالت الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أبلغا نظيريهما الإسرائيليين مخاوف واشنطن بشأن الوضع الإنساني في غزة

وأضافت الوزارة أن بلينكن أبلغ الإسرائيليين أن زيادة المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون لمرة واحدة، موضحة أننا نعتقد أن إيصال المساعدات لغزة ممكن ونعلم أن العقبات اللوجستية يمكن التغلب عليها.

وتابعت: "نرى أن مهلة 30 يوما مناسبة لإعطاء إسرائيل الوقت الكافي لحل مشكلة إيصال المساعدات لغزة".

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