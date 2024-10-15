وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وكالات

استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، "هاميش فالكونر"، وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول المستجدات في قطاع غزة ولبنان.

وصرح السفير ميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أن الوزير استعرض موقف مصر من التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن واستقرار الإقليم، حيث شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، مؤكداً على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية استناداً لحل الدولتين يعد ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مطالباً المملكة المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتناول عبد العاطي الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لوقف التصعيد، والتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في لبنان، مشدداً على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، والتزام اسرائيل بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة اليونيفيل، وندد باستهداف اسرائيل لليونيفيل فى انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وشدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 من كل الأطراف ودون انتقائية وتمكين المؤسسات اللبنانية بما فيها الجيش اللبناني.

وأكد وزير الخارجية على التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشجع الشركات البريطانية على تعزيز استثماراتها في مصر في ظل الفرص الواعدة المُتاحة في المجالات المختلفة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر. وأعرب الجانبان عن تطلعهما لعقد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية برئاسة وزيري الخارجية، لإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.